В управляющей компании назвали возможную причину взрыва газа в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости. Взрыв в жилом доме в Волгограде произошел, по предварительным данным, из-за задетой "Водоканалом" газовой трубы, сообщил РИА Новости представитель управляющей компании ООО ГК "ЮРВ".

"По первичной информации, сотрудники "Водоканала" во время работ задели газовую трубу. Мы, как управляющая компания, не вызывали "Водоканал" для проведения работ. Сейчас мы готовим документы для жилинспекции, прокуратуры и других ведомств, которые должны подтвердить наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями", — сказал собеседник агентства.