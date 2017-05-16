СК начал проверку информации об избиении пациентов интерната в Подмосковье

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку информации СМИ об избиениях пациентов в "Звенигородском психоневрологическом интернате", сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.

"Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области по публикации, выявленной в СМИ, о совершении противоправных действий сотрудниками психоневрологического интерната в городе Звенигород проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сюжет об избиениях сотрудниками "Звенигородского психоневрологического интерната" проживающих в учреждении лиц был показан в эфире одного из федеральных телеканалов.

Согласно релизу, в рамках проверки следователи СК дадут правовую оценку действиям сотрудников интерната, определят степень, тяжесть и характер вреда, причиненного проживающим в учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.