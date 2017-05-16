Семьи из обрушившегося дома в Волгограде обеспечат временным жильем

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Власти Волгоградской области организуют пункты временного размещения и эвакуации для жильцов дома, частично обрушившегося в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Часть жилого дома рухнула во вторник днем на Университетском проспекте в Волгограде, МЧС уточняет информацию о пострадавших. По последним данным источника РИА Новости, 16 квартир разрушены, семь человек пострадали, могут быть жертвы.

"Сейчас губернатор организует работу всех городских служб на месте обрушения, помощь оказывается. Проходит совещание в экстренном штабе. Решается вопрос об эвакуации жильцов дома и подготовке пунктов временного размещения. Специалисты на местах будут проводить обследования дома, после чего будет понятно, что будет дальше с домом", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что четырехэтажный дом, где произошло обрушение, 1958 года постройки, в нем проживает более 90 человек.