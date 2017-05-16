В Волгограде при взрыве газа погибли два человека

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Два человека погибли и еще пять пострадали, по уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Во вторник в 13:06 мск спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома по Университетскому проспекту в Волгограде. К месту направлены силы и средства ГУ МЧС России по Волгоградской области. Выдвинулась оперативная группа ГУ МЧС России по Волгоградской области. На месте работает 10 бригад скорой помощи.

"Погибли два человека, пострадали еще пять", — сказал собеседник агентства.