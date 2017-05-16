В Москве за взятки будут судить главу отдела "Ритуала"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава отдела в учреждении "Ритуал" предстанет перед судом за взятки при выделении мест на кладбищах в Москве, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора ритуала отдела похоронного обслуживания Митинского, Рождественского, Троице-Лыковского кладбищ ТО ритуального обслуживания № 6 ГБУ "Ритуал" 46-летнего Станислава Тымоша и уборщика территории Троице-Лыковского кладбища 57-летнего Владимира Воронина",- говорится в сообщении.

Они обвиняются по статьям "получение взятки через посредника в крупном размере", "получение взятки через посредника в значительном размере", "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере" и "посредничество во взяточничестве, совершенное в значительном размере". Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Тымош арестован, Воронин находится под домашним арестом.

Как рассказали в ведомстве, летом прошлого года к Тымошу через Воронина обратилась женщина с просьбой дать ей документы о праве захоронения родственника на Троице-Лыковском кладбище. Тымош согласился сделать это за 400 тысяч рублей. При этом было установлено, что новые захоронения на территории кладбища запрещены, разрешены только захоронения родственников в уже имеющиеся.

Тымош изготовил фиктивный паспорт захоронения, из которого следовало, что на территории Троице-Лыковского кладбища имелось захоронение родственницы просительницы. Затем Воронин получил от женщины, действовавшей под контролем правоохранителей, оговоренную сумму в обмен на паспорт захоронения. После этого сообщники были задержаны.

Следствие установило ещё один аналогичный эпизод. Сообщается, что в мае 2015 года Тымош незаконно предоставил место для захоронения урн с прахом усопших за 100 тысяч рублей.