На юге Москвы группа налетчиков ранила мужчину и отобрала у него деньги

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В столице ищут группу налетчиков, которые отобрали у мужчины крупную сумму денег, ранили его из травматики и скрылись, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило сообщение о том, что несколько неизвестных на 4-м Верхнем Михайловском проезде совершили разбойное нападение, похитив у гражданина крупную сумму денег. Один из участников нападения причинил потерпевшему ранение из предположительно травматического оружия в ногу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, налетчики скрылись на иномарке после нападения, в связи с этим в городе был объявлен план "Перехват". Пострадавший обратился в больницу за медпомощью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.