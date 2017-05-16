Пьяный житель Чувашии до смерти избил пенсионера, перепутав квартиры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Следователи Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения перепутал свою квартиру с аналогично расположенной в соседнем подъезде и оказавшейся открытой, увидел там незнакомого человека и до смерти избил его, сообщает республиканское СУ СК РФ.

Следователи полагают, что это произошло утром 7 мая, когда молодой человек вернулся из ночного клуба. Подозреваемый зашел в чужую квартиру, которая находилась в соседнем подъезде. Проживавшая там женщина вышла в магазин и оставила дверь открытой, а ее 80-летний отец остался дома и смотрел телевизор.

"Увидев его в квартире, молодой человек решил, что пенсионер проник туда незаконно, поэтому жестоко избил мужчину, и стал выгонять его. Вернувшаяся домой дочь потерпевшего вызвала медиков, пенсионера госпитализировали, но тот скончался в больнице 11 мая", — говорится в сообщении.

Молодой человек подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание за это преступление составляет до 15 лет лишения свободы.