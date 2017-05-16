В трех регионах из-за паводка ввели режим ЧС
13:2316.05.2017
(обновлено: 13:24 16.05.2017)
1300
ИШИМ, 16 мая — РИА Новости. Режим ЧС введен в трех субъектах РФ из-за прохождения весеннего паводка, заявил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тюменской области.
"С 10.00 мск вторника мы вводим режим "чрезвычайная ситуация" на территории Тюменской, Омской и Кировской областей, а также федеральный уровень реагирования", — сказал министр.
Говоря о ситуации в Ишимском районе Тюменской области, Пучков отметил, что ее удалось стабилизировать. "Благодаря работе всех структур ситуацию удалось стабилизировать. Главное — не допущена гибель людей", — сказал министр.
При этом он особо подчеркнул, что паводковая ситуация смещается в другие районы Тюменской области и проходит в других субъектах и "требует от нас собранности и особой бдительности".
Ишимский район Тюменской области оказался подтоплен в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
На утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.
В результате паводка в регионе оказались подтоплены более ста жилых домов и около шести с половиной тысяч садоводческих участков.
В Ишиме и Ишимском районе были эвакуированы почти 500 человек.
В результате паводка в Ишимском районе пострадал аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Оказались затоплены девять самолетов, гараж с автомобилями и частично некоторые здания.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
После того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкС подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
Еще один Ил-76 доставит в зону подтопления спасателей Центра "Лидер" с оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.
Как сообщил губернатор региона Владимир Якушев, источником паводка в городе Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с Сергеевского водохранилища в Казахстане.
Глава региона пояснил, что тюменских властей извещали о планируемом сбросе, однако предоставленная информация оказалась недостоверной.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
В связи с резким подъемом воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области был введен режим ЧС.
В микрорайоне Серебрянка в зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц, поэтому началась эвакуация местных жителей.
Для жителей подтопленных микрорайонов в Ишиме созданы пункты временного размещения.
Дорога в городе Ишим оказалась подтоплена в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.