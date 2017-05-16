В трех регионах из-за паводка ввели режим ЧС

Спасатели МЧС РФ в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль. Архивное фото

Спасатели МЧС РФ в городе Ишим Тюменской области, подтопленного в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль. Архивное фото

ИШИМ, 16 мая — РИА Новости. Режим ЧС введен в трех субъектах РФ из-за прохождения весеннего паводка, заявил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тюменской области.

"С 10.00 мск вторника мы вводим режим "чрезвычайная ситуация" на территории Тюменской, Омской и Кировской областей, а также федеральный уровень реагирования", — сказал министр.

Говоря о ситуации в Ишимском районе Тюменской области, Пучков отметил, что ее удалось стабилизировать. "Благодаря работе всех структур ситуацию удалось стабилизировать. Главное — не допущена гибель людей", — сказал министр.

При этом он особо подчеркнул, что паводковая ситуация смещается в другие районы Тюменской области и проходит в других субъектах и "требует от нас собранности и особой бдительности".