В Заполярье женщину приговорили к пяти годам колонии за смерть дочери

МУРМАНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд города Апатиты Мурманской области приговорил к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима женщину, которая не вызвала скорую помощь своей семимесячной дочери, после того как та получила травму по вине матери и от этого умерла, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установили следователи и суд, 35-летняя жительница Апатитов Анна И. летом 2016 года мыла в ванной свою семимесячную дочь. Пытаясь предотвратить падение ребенка, мать перехватила девочку за локтевой сустав, причинив закрытый перелом плечевой кости.

"Несмотря на причинение вреда здоровью, женщина медицинскую помощь дочери не оказала. Смерть ребенка наступила в результате преступных действий и последующего бездействия подсудимой, выразившихся в безразличном отношении к своей малолетней дочери", — сообщили в прокуратуре.

Как установили эксперты, девочка скончалась от гнойно-некротического воспаления мягких тканей. Приговором Апатитского городского суда Анна И. признана виновной в "причинении смерти по неосторожности".

По совокупности приговоров с учетом ранее совершенного преступления, связанного с незаконным хранением наркотических средств, подсудимой окончательно назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.