Бученков отрицает, что находился на акции протеста на Болотной

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дмитрий Бученков, обвиняемый в участии в беспорядках на Болотной площади в 2012 году, утверждает в суде, что не находился на этой акции, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Движение за честные выборы к этому времени начало выдыхаться и я не видел оснований для участия в санкционированной акции, поэтому уехал на майские к родителям в Нижний Новгород", — сказал обвиняемый.

Ранее Бученков также заявлял, что не признает свою вину.

Бученков обвиняется в участии в массовых беспорядках и в "применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Защита обвиняемого утверждает, что в день беспорядков его не было в Москве и у него есть алиби.

По решению суда обвиняемый содержался под стражей, в марте суд изменил меру пресечения на домашний арест, он продлен до 6 октября.

В ходе массовых беспорядков на Болотной площади, которые произошли в мае 2012 года, пострадали десятки человек, более 400 были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — ранее получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.

Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.