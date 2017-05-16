В СК передали дело о доведении до истощения ребенка в Магадане

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уголовные дела, возбужденные после доведения до истощения ребенка в Магадане, переданы в центральный аппарат СК РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Учитывая большой объем следственных действий, которые проводятся в двух регионах – Москве и Магаданской области… уголовные дела о покушении на убийство 11-летнего мальчика, который был госпитализирован с признаками крайнего истощения в Московский эндокринологический научный центр, и по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, допущенной при передаче этого ребенка в приемную семью в Магадане, переданы в производство ГСУ СК РФ", — сказала она.

Отмечается, что следователям предстоит установить мотивы и зафиксировать доказательства всех совершенных в отношении ребенка преступлений, изучить обстоятельства передачи его в семью и дать оценку действиям или бездействию должностных лиц органа опеки и попечительства.

По предварительным данным, ребенок жил в приемной семье с 2008 года — приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже.

Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли обязанности, не контролировали условия проживания ребенка. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью. Против приемной матери возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка, также заведено дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.