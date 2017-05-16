В СК передали дело о доведении до истощения ребенка в Магадане

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уголовные дела, возбужденные после доведения до истощения ребенка в Магадане, переданы в центральный аппарат СК РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Отмечается, что следователям предстоит установить мотивы и зафиксировать доказательства всех совершенных в отношении ребенка преступлений, изучить обстоятельства передачи его в семью и дать оценку действиям или бездействию должностных лиц органа опеки и попечительства.
Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли обязанности, не контролировали условия проживания ребенка. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью. Против приемной матери возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка, также заведено дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.