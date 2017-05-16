"За клевету ответят": Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска намерен судиться с агентством Associated Press. Иск о клевете предприниматель подал в федеральный суд округа Колумбия.

В материалах дела говорится, что 22 марта журналисты агентства Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой "лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах".

Истец требует от агентства "справедливую денежную компенсацию", однако конкретная сумма не указана.

Суть спора

Предметом иска стал материал о связях Дерипаски с бывшим советником избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Агентство утверждало, что десять лет назад Манафорт якобы работал на миллиардера, "продвигая" российские интересы на постсоветском пространстве. По данным Associated Press, в 2006 году Манафорт и Дерипаска заключили десятимиллионный контракт и поддерживали бизнес-связи минимум до 2009 года.

В своем материале репортеры ссылались на анонимные источники и деловую переписку между сторонами, которая оказалась в распоряжении агентства.

После этого Дерипаска потребовал от журналистов исправить материал, указав, что он никогда не заключал с Манафортом контракты по продвижению российских интересов. Также бизнесмен просил указать, что все контакты между ним и американцем прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

В конце марта Associated Press отказалось опубликовать письмо, на котором было основано расследование Хорвица и Дэя.

"Мы отвечаем за свою публикацию", — заявила глава службы по связям с общественностью агентства Лорен Истон.

В свою очередь, Дерипаска опубликовал в газете Washington Post открытое письмо, в котором изложил свою позицию.

"Если это необходимо, я буду писать и публиковать по тексту каждый день, чтобы противостоять ложным антироссийским сюжетам, которые подаются традиционными американскими СМИ как хлеб насущный", — написал тогда миллиардер.

По словам бизнесмена, он годами наблюдал за клеветой американских СМИ на него самого, на его компанию "Русал" и в продолжение этого — на Россию.

В другом письме, которое было опубликовано в Wall Street Journal , предприниматель заявил, что готов объяснить свою позицию американским конгрессменам.

"Я готов принять участие в любых слушаниях в конгрессе США по этому вопросу, чтобы отстоять свою репутацию и имя", — отметил Дерипаска.

"Я хочу решительно опровергнуть это злонамеренное утверждение и ложь, я никогда не брал обязательств и не заключал контрактов с целью продвижения интересов правительства Путина", — говорилось в обращении предпринимателя.

Кто такой Пол Манафорт

Пол Манафорт работал в штабе Дональда Трампа с марта 2016 года.

Во время избирательной кампании выяснилось, что Манафорт и его фирма проводила в США лоббистскую деятельность в пользу прежнего правительства Украины под руководством президента Виктора Януковича. При этом ни сам Манафорт, ни его заместители не уведомляли об этом правительство, как того требует американское законодательство.

В результате скандала в августе 2016 года Манафорт покинул штаб Трампа.

Комментируя обвинения Associated Press, Манафорт подтвердил журналистам, что работал с Дерипаской, однако уточнил, что делал это вне политики и не имел никаких связей с российским правительством.

В апреле СМИ сообщили, что Манафорт начал проходить процедуру регистрации в качестве "иностранного агента". Представитель экс-советника Трампа отметил, что переговоры об этом начались еще до президентских выборов в 2016 году.

Перспективы иска Дерипаски

По мнению адвоката Яниса Юкши, в российского предпринимателя есть все шансы выиграть спор в споре с Associated Press.

"Олег Дерипаска — человек очень опытный, у него структурированный, грамотно выстроенный бизнес. Юристы в Америке, с которыми он работает, конечно, обладают опытом и квалификацией, сложно было бы представить иное", — заявил юрист в эфире радио Sputnik.

Адвокат выразил надежду, что решение суда будет принято в рамках "закона и здравого смысла".

"В данном случае это важно, потому мы — россияне. К сожалению, российские компании как-то не пользуются этим важным инструментом. А иногда очень важно пресечь, схватить за язык при подобных действиях с тем, чтобы другим было неповадно. Поэтому пожелаем ему удачи. Выигрыш Олега Дерипаски будет выигрышем всего российского предпринимательского сообщества", — добавил Юкша.