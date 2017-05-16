ГП проверяет запрос Черногории о выдаче фигуранта дела о госперевороте

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Генпрокуратура РФ проводит проверку по запросу Черногории об экстрадиции уроженца Подгорицы Анания Никича, подозреваемого в причастности к попытке государственного переворота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.
"В Генеральной прокуратуре РФ рассматривается запрос министерства юстиции Черногории о выдаче гражданина Черногории Анания Никича. В отношении него проводится экстрадиционная проверка", — говорится в ответе надзорного ведомства.
Как отмечается в ответе пресс-службы, материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения.
В этой связи Черногория объявила в международный розыск по линии Интерпола нескольких человек, в том числе Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких граждан Сербии.
По данным черногорских СМИ, Анание Никич был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта и сопровождал делегации этой партии в поездках в Россию в 2015-2016 годах.