ГП проверяет запрос Черногории о выдаче фигуранта дела о госперевороте

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Генпрокуратура РФ проводит проверку по запросу Черногории об экстрадиции уроженца Подгорицы Анания Никича, подозреваемого в причастности к попытке государственного переворота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.

О задержании Никича в Ростовской области МВД Черногории объявило в апреле. В ведомстве утверждают, что Никич подозревается в создании преступной организации, уведомление о его задержании поступило в Черногорию от российского представительства Интерпола.

"В Генеральной прокуратуре РФ рассматривается запрос министерства юстиции Черногории о выдаче гражданина Черногории Анания Никича. В отношении него проводится экстрадиционная проверка", — говорится в ответе надзорного ведомства.

Как отмечается в ответе пресс-службы, материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения.

В день выборов в Черногории, 16 октября 2016 года, власти страны объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории".

В этой связи Черногория объявила в международный розыск по линии Интерпола нескольких человек, в том числе Никича, россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также нескольких граждан Сербии.

По данным черногорских СМИ, Анание Никич был постоянным переводчиком оппозиционного черногорского Демократического фронта и сопровождал делегации этой партии в поездках в Россию в 2015-2016 годах.