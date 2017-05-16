В Приволжье наблюдается рост преступлений террористической направленности

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. В Приволжском федеральном округе отмечается рост преступлений экстремистской направленности, сохраняется вербовочная активность международных террористических организаций, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В настоящее время в округе наблюдается рост преступлений террористической и экстремистской направленности. Сохраняется пропагандистская и вербовочная активность международных террористических и экстремистских организаций, преследующих цели увеличить число своих последователей, расшатать межнациональное согласие и обострить межнациональные и религиозные противоречия", — заявил Патрушев на совместном выездном совещании c главами регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и федеральными чиновниками по проблеме терроризма и миграции.

"Для этого различными способами, в том числе с использованием иностранных некоммерческих организаций, сети интернет, ведется настойчивая идеологическая обработка населения, в первую очередь, ей подвергается молодое поколение, не имеющее жизненного опыта и мудрости", — добавил он.