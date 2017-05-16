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Происшествия

Подозреваемых в похищении ребенка и убийстве сына этапировали в Волгоград

11:4816.05.2017
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© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фотоНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Супруги, подозреваемые в похищении трехлетнего мальчика под Ростовом и в убийстве приемного сына, этапированы по месту их жительства в Волгоградскую область, где, предположительно, было совершено убийство, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следователи нашли тело ребенка, чьи опекуны могли похитить другого мальчика
По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина похитили трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Морозовский районный суд арестовал подозреваемых до 7 июля, позже было принято решение этапировать супругов в Волгоградскую область (по месту предполагаемого совершения убийства), и уголовное дело передать местному СУСК.

"Супруги этапированы в Волгоградскую область, в данный момент они отбывают арест в следственном изоляторе", — пояснила представитель СУСК РФ по Волгоградской области.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Похитителей ребенка под Ростовом заподозрили в убийстве приемного сына
Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находились пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез, позже было найдено его тело. Согласно показаниям приемной матери, мальчик скончался от ожога, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком. За медицинской помощью для ребенка женщина не обратилась, а когда он умер, то закопала тело во дворе дома. По словам представителя СУСК РФ по Волгоградской области, причина смерти ребенка пока не установлена, проводится экспертиза.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщала, что сотрудница органа опеки, курировавшая эту семью, сейчас имеет статус подозреваемой по уголовному делу о преступной халатности. Следователи установили, что за последние два года в семье она была только один раз — в марте 2016 года. В настоящее время от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник и консультант отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района.

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