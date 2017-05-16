Каждое десятое преступление за 2016 год было связано с наркотиками

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД в прошлом году выявили 200 тысяч наркопреступлений, что составляет десятую часть от общего числа, также за этот период из незаконного оборота изъято 24 тонны наркотиков, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Сочи на объединенной коллегии МВД РФ и Таджикистана.

"В прошлом году в Российской Федерации было выявлено более 200 тысяч наркопреступлений, что составляет десятую часть в общем массиве всех зарегистрированных противоправных деяний. Из незаконного оборота изъято 24 тонны наркотиков, в том числе почти 2 тонны опиатов, в основном афганского происхождения, поступивших на территорию России по так называемому "северному маршруту", — сказал Колокольцев, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Как рассказали в ведомстве, в деятельность, связанную с контрабандой наркотических средств и их распространением, вовлечены и граждане Таджикистана. Отмечается, что они занимают второе место по численности среди иностранцев, которых задержали в России в прошлом году за наркопреступления. При этом почти две трети из них действовали в составе организованных групп и сообществ. Двадцать четыре гражданина Таджикистана, причастных к незаконному обороту наркотиков, были задержаны на объектах транспортной инфраструктуры.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин объявил о создании Росгвардии, а также о ликвидации ФСКН и Федеральной миграционной службы, переподчинив их МВД. Позднее уже в составе центрального аппарата министерства было создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД России), которое возглавил генерал-майор Андрей Храпов.