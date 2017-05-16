Жителя Алушты будут судить за преступления против несовершеннолетних

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Житель Алушты подозревается в совершенных им в 2015 и 2016 годах преступлениях в отношении четырех несовершеннолетних, уголовное дело было направлено в суд, сообщает ГСУ СК России по Крыму.

По данным следствия, 49-летний житель Алушты, представившись медработником, совершил в отношении трех несовершеннолетних девочек действия сексуального характера. Также в ходе расследования следователи выяснили, что в июле 2015 года обвиняемый совершил в отношении еще одной малолетней девочки развратные действия.

"Следственным отделом по городу Алушта ГСУ СК РФ по Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый и его семья оказывали активное противодействие следствию, но следователи собрали достаточную доказательную базу, подтверждающую его причастность к преступлению.

Кроме того, указывается, что в ходе расследования было проведено более 10 экспертиз, около 550 следственных действий и допрошено свыше 500 свидетелей.

"В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — добавили в ведомстве.

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