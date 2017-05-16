В Хабаровске проверяют данные о травмировании школьника в батутном центре

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению о травмировании в батутном центре Хабаровска детей, сообщает краевое СУСК РФ.

"В эфире телеканала " Россия 1 " вышел сюжет о фактах травмирования детей в батутном центре, расположенном в городе Хабаровске. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка по информации, размещенной в СМИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

По данным программы "Вести-Хабаровск", врачи детского травмпункта отправили на госпитализацию школьника с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, по словам его матери, мальчик травмировался в одном из батутных комплексов города.