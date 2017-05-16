Глава МЧС с вертолета осмотрел подтопленные районы Тюменской области

Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

Частные дома в городе Ишим Тюменской области, подтопленные в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

ИШИМ (Тюменская область), 16 мая — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков во вторник осмотрел с вертолета места подтоплений в Тюменской области, в частности, территории Абатского и Ишимского районов.

Вместе с оперативной группой министерства и губернатором области Владимиром Якушевым Пучков прилетел на вертолете из Тюмени.

Во вторник глава МЧС в Ишиме посетит пункты временного размещения для жителей Ишимского района, которые пострадали от подтопления, проведет заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Тюменской области. Кроме того, он посетит затопленные районы и пообщается с местными жителями.

В результате паводка в Тюменской области, по последним данным, остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территорий и более 6,6 тысячи нежилых садоводческих участков в пойменной части реки Ишим. Из затопленных районов отселены 584 человека, в том числе 153 ребенка, а 175 человек, в том числе 45 детей, размещены в пунктах временного размещения.

Пучков ранее доложил президенту РФ, что наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в 11 российских регионах.