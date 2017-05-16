В России почти 80 самолетов и вертолетов тушат природные пожары

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Около 80 воздушных судов привлечено к тушению природных пожаров и авиационной разведке на территории России, общая численность противопожарной группировки в стране составляет более 135 тысяч человек, сообщает во вторник МЧС РФ.

"Для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил на территории РФ привлекается 76 воздушных судов, из них от МЧС России 37 воздушных судов", — говорится в сообщении.

По данным министерства, всего к тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности в регионах РФ сейчас привлечены свыше 135 тысяч человек и 28 тысяч единиц техники.

В течение суток для перегруппировки сил и мониторинга лесопожарной обстановки применялись 39 воздушных судов.

В соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.