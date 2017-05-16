СК просит продлить срок ареста главы ФГУП при ФСО Каминова

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста главе ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны Андрею Каминову и другим фигурантам дела о хищении 225 миллионов рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Ходатайства следствия о продлении срока ареста до 21 августа всем фигурантам дела поступили в суд, они будут рассмотрены 17 и 18 мая", — сказала она.

Басманный суд Москвы ранее санкционировал арест шести фигурантов дела о хищении при строительстве резиденции президента.

Согласно версии следствия, глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" с которым ФГУП заключало договоры подряда на выполнение работ на строительных объектах, Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя подозреваются только в мошенничестве.

В ходе судебного заседания стало известно, что дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя. У фигурантов провели обыски в шесть утра, затем их доставили в СК, где против них возбудили дело.