Родные жертв ДТП под Омском отсудили у перевозчика 22 миллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Суд в Омске по итогам рассмотрения 24 гражданских дел о компенсации морального вреда взыскал с "Пассажирского предприятия № 4" более 22 миллионов рублей в пользу родственников погибших и пострадавших в крупном ДТП с автобусом, когда погибли 16 человек, сообщает во вторник прокуратура региона.
"По результатам рассмотрения гражданских дел Ленинский районный суд Омска требования истцов удовлетворил как в полном объеме, так и частично, постановив взыскать с МП Омска "Пассажирское предприятие № 4" в качестве компенсаций причиненного морального вреда денежные средства на общую сумму более 22 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в день ДТП водитель автобуса, отработав более 12 часов на маршруте в Омске, был направлен для перевозки работников ОАО "Сибирская птицефабрика". Находясь в переутомленном состоянии, под воздействием высокой температуры в кабине автобуса, водитель потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом.