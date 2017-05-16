Родные жертв ДТП под Омском отсудили у перевозчика 22 миллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Суд в Омске по итогам рассмотрения 24 гражданских дел о компенсации морального вреда взыскал с "Пассажирского предприятия № 4" более 22 миллионов рублей в пользу родственников погибших и пострадавших в крупном ДТП с автобусом, когда погибли 16 человек, сообщает во вторник прокуратура региона.

Авария произошла 24 июня 2015 года в 20 километрах от Омска. Автобус, перевозивший работников ОАО "Сибирская птицефабрика", выехал на встречную полосу и столкнулся с "КамАЗом". Шестнадцать человек погибли, 11 пострадали. Сейчас уголовное дело в отношении директора предприятия и начальника автоколонны рассматривается в суде.

"По результатам рассмотрения гражданских дел Ленинский районный суд Омска требования истцов удовлетворил как в полном объеме, так и частично, постановив взыскать с МП Омска "Пассажирское предприятие № 4" в качестве компенсаций причиненного морального вреда денежные средства на общую сумму более 22 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокуратура дала положительные заключения об обоснованности заявленных родственниками требований и необходимости их удовлетворения. Сейчас судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда в апелляционном порядке по жалобам ответчика рассмотрела уже 17 указанных гражданских дел. Решения суда первой инстанции оставлены без изменения.

По данным прокуратуры, в день ДТП водитель автобуса, отработав более 12 часов на маршруте в Омске, был направлен для перевозки работников ОАО "Сибирская птицефабрика". Находясь в переутомленном состоянии, под воздействием высокой температуры в кабине автобуса, водитель потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом.