В Москве будут судить участников ОПГ, похитивших почти 100 миллионов рублей

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Участники организованной группы, похитившие свыше 98 миллионов рублей у клиентов московских банков, предстанут перед судом, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев.

"Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в хищении у граждан свыше 98 миллионов рублей со счетов, открытых в различных финансово-кредитных организациях. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", – сообщил Князев журналистам.

По его словам, участники группы изготавливали фиктивные документы с данными клиентов банков и получали доступ к совершению финансовых операций по открытым счетам. Таким способом обвиняемые похитили свыше 98 миллионов рублей у нескольких вкладчиков. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Кроме того, следствием установлено, что обвиняемые причастны еще к четырем эпизодам, связанным с покушением на мошенничество в особо крупном размере на сумму свыше 200 миллионов рублей. Преступления не были доведены до конца по не зависящим от злоумышленников обстоятельствам. По данному факту было открыто дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество".

В декабре 2015 года члены группы были задержаны. В отношении шестерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному – подписка о невыезде и надлежащем поведении.