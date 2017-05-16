На Урале суд огласит приговор рецидивисту Паровозу, обвиняемому в убийствах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Приговор по делу рецидивиста по кличке Паровоз, обвиняемого в убийстве четырех собутыльников, вынесут 23 мая на Среднем Урале, сообщает во вторник Свердловский областной суд.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону сообщал, что 26 декабря 2016 года в поселке Монетный около города Березовский Свердловской области 46-летний трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист, известный в криминальных кругах как Паровоз, поругался со своими четырьмя собутыльниками и убил их. Жертвами Паровоза стали две женщины и двое мужчин в возрасте от 44 до 67 лет, тела которых он сбросил в подпол, а само здание подпалил.

"Оглашение приговора по делу об убийстве четырех человек в поселке Монетном состоится 23 мая в 11.00", — уточняет инстанция.