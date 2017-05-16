В Забайкалье обвиняемому в убийстве ребенка не предоставили госзащиту

КРАСНОЯРСК, 16 мая — РИА Новости. Суд отказался предоставить госзащиту подсудимому Роману Чупрову из забайкальского города Могочи, обвиняемому в жестоком убийстве маленькой девочки, издевательствах над ее матерью и еще одном убийстве, который ранее попросил защиты у суда из-за боязни насилия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Забайкальского края Виктория Михайлюк.

По данным следствия, 23-летний обвиняемый, более полугода систематически наносил побои и истязал свою сожительницу и её малолетнюю дочь, которые проживали у него в квартире. По версии следователей, он систематически ремнем и ногами избивал девочку, пинал и бил кулаками ее мать, душил их обеих, угрожал убить.

Кроме того, летом 2016 года в заброшенном многоэтажном доме обвиняемый в ходе совместного распития спиртного убил 31-летнюю знакомую, а затем, с целью запугать сожительницу, чтобы она не выдала его полиции, он привел ее к месту убийства своей знакомой, где продемонстрировал труп последней.

По данным СК, в ноябре 2016 года он на протяжении четырех суток "избивал и истязал малолетнюю девочку, нанося ремнем и неустановленными следствием предметами множественные удары (не менее 39) по конечностям, туловищу и голове". Смерть ребенка наступила в Могочинской ЦРБ — бригаду скорой помощи вызвала мать Чупрова, которой он позвонил после случившегося.

Во вторник краевой суд приступил к рассмотрению дела.

"Сегодня на первом судебном заседании…Чупров…обратился к суду с ходатайством о применении к нему мер государственной защиты. Чупров заявил, что ему уже неоднократно угрожали во время этапирования и нахождения его в СИЗО-1. Выслушав мнения сторон: адвокат поддержал ходатайство своего подзащитного, сторона обвинения сочла это ходатайство необоснованным и не подлежащим удовлетворению — суд в удовлетворении ходатайства Чупрова отказал", — сказала Михайлюк.

Во время заседания подсудимый признал вину частично — только в убийстве своей знакомой, отрицая истязания и убийство ребенка. Следующее заседание по делу назначено на 31 мая.