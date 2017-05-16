Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа приостановила перевозку из-за тумана, сообщает крымское управление МЧС России.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (туман)", — говорится в сообщении.

Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>