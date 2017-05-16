На Дальнем Востоке за сутки сгорело более 840 гектаров леса

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Более 840 гектаров леса за сутки сгорело на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

В понедельник сообщалось, что в регионе горело 25 лесных пожаров на площади 743,3 гектара.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 11 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 26 очагов… Площадь, пройденная огнем в округе за сутки, составила 843 гектара", — говорится в сообщении.

По данным департамента, к утру вторника потушены 16 пожаров, еще 10 продолжают гореть: семь в Якутии, два в Хабаровском крае, один в Амурской области.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО возникло 793 лесных пожара на площади 112,6 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе отмечено 697 пожаров на площади 604 тысячи гектаров.