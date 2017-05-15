СК выясняет обстоятельства гибели мужчин под колесами электрички в Москве

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели двух мужчин под колесами электропоезда на железнодорожной станции "Тушино" на северо-западе Москвы, сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что два человека погибли в понедельник вечером под колесами электропоезда на железнодорожной станции "Тушино" рижского направления на северо-западе Москвы.

"Организована доследственная проверка, к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером в понедельник в районе станции "Тушино" рижского направления двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой и попали под колеса поезда. От полученных травм оба пострадавших скончались на месте происшествия, их личности пока не установлены.