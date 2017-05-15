РЖД завершают работу по уничтожению вируса в IT-системе

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (64)

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. РЖД заблокировали распространение вируса в своей IT-системе и завершают работу по его уничтожению, сообщили РИА Новости в компании.

Представитель РЖД в субботу сообщал, что на IT-систему РЖД была произведена вирусная атака, но вирус локализован и проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению антивирусной защиты. Сообщалось, что благодаря оперативным административно-управленческим решениям сбоев в технологическом процессе не было. Перевозки пассажиров и грузов осуществляются в рабочем режиме", — отметили в компании.

"Согласно рекомендациям производителей антивирусного ПО предприняты все требуемые меры, распространение вируса заблокировано, завершается работа по его уничтожению", — сообщили в РЖД в понедельник.

Там отметили, что во все подразделения ОАО "РЖД" направлены уведомления о порядке действий персонала, работа компании осуществляется в штатном режиме.

"Новых атак не зафиксировано", — добавили в компании.