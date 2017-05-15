Дело о доведении до истощения ребенка в Магадане находится на контроле СК

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следственный комитет России в связи с расследование дела об истощении приемного ребенка в Магаданской области напомнил губернатору, что региональные власти не уполномочены вмешиваться в ход расследования и тем более брать его на контроль; данное дело находится на контроле центрального аппарата СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный взял под личный контроль ход расследования ситуации в приемной семье, где 11-летний мальчик, предположительно, был доведен до истощения.

Петренко подчеркнула, что СК России самостоятельно проводит государственную политику в сфере уголовного судопроизводства как федеральный государственный орган. Следователи СК России процессуально независимы и подчиняются лишь своим руководителям, отметила она.

"К тому же указанные уголовные дела находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. При этом региональные власти, в том числе губернатор области, не уполномочены каким-либо образом вмешиваться в ход расследования, и тем более брать его на контроль. Заявив об этом публично, губернатор, видимо, не учел положений действующего законодательства, в части разграничения компетенции", — сказала Петренко.

Официальный представитель СК отметила, что расследование уголовных дел о преступлениях в отношении детей является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства.

По предварительным данным, ребенок жил в приемной семье с 2008 года — приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован с весом 11 килограммов. Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли обязанности, не контролировали условия проживания ребенка. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью. Против приемной матери возбуждено дело по факту покушения на убийство ребенка, также заведено дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.