СК проверит информацию об избиении ребенка в нижегородском детском саду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления в СМИ информации о применении физической силы и оскорблении воспитанников в одном из детских садов в городе Бор, сообщает в понедельник СУСК по Нижегородской области.

По данным региональных СМИ, воспитательница борского детсада якобы избила ребенка за то, что он клеил поделку не на клеенке. Она "истошно кричала, называла малышей "баранами", уточняют журналисты. Один из воспитанников снял происходящее на телефон, а родители позже выложили запись в интернет. Со ссылкой на одну из родительниц издание сообщает, что после появления в сети видеозаписи воспитательницу сразу уволили.

"В эфире региональной телекомпании транслировался сюжет о применении физической силы и оскорблении воспитанников детского сада, расположенного в городе Бор Нижегородской области. По данному факту следователями следственного отдела по городе Бор СУСК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СУСК.