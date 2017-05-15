СК проверяет информацию о беременности 12-летней девочки в Подмосковье

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту беременности 12-летней девочки в Подмосковье, сообщили в ГСУ СК по Московкой области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в подмосковном Серпухове 12-летняя школьница забеременела от старшеклассника. Как сообщила РИА Новости детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, возбуждено уголовное дело по факту возможного изнасилования ребенка.

"Пятнадцатого мая 2017 года в правоохранительные органы Серпуховского района из медицинского учреждения поступила информация о том, что у 12-летней жительницы города Протвино диагностирована беременность. По данному факту следственным отделом по городу Серпухов организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.