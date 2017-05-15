МЧС тушит десять природных и лесных пожаров

ИРКУТСК, 15 мая — РИА Новости. МЧС РФ ведет работу по тушению и локализации 10 крупных очагов возгораний природных и лесных пожаров, наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области и Бурятии, заявил глава МЧС Владимир Пучков.

"С начала года в РФ потушено более 3,5 тысяч природных и лесных пожаров. От ударов стихии защищено 670 населенных пунктов с населением более 1,5 миллиона человек. В настоящее время производится целый комплекс мероприятий по тушению и локализации 10 крупных очагов возгораний, и целый комплекс мероприятий по недопущению новых термоточек", — рассказал Пучков президенту РФ.

"Наиболее сложная ситуация, к сожалению, у нас сложилась в Иркутской области и в Бурятии. Огнем уничтожены в пяти населенных пунктах 78 жилых домов. В соответствии с вашими поручениями организован целый комплекс мероприятия по оказанию помощи пострадавшим", — отметил министр.

Он напомнил, что правительство выделило 115,96 миллиона рублей для выплат.

"Уже сегодня более 90% — 332 человека получили материальную помощь по 10 тысяч рублей каждый и компенсацию за утрату имущества первой необходимости в размере 100 тысяч рублей каждый. На контроле остаются пострадавшие, которые не оформили документы, организована вся юридическая помощь и поддержка. Каждый из них находится на особом контроле", — заверил министр.