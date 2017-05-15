СК начал проверку после смерти подростка в Подмосковье от отравления

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку после смерти 13-летнего подростка в Орехово-Зуево от отравления неизвестным веществом, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.

"Четырнадцатого мая в правоохранительные органы Орехово-Зуевского района поступила информация о том, что тело 13-летнего местного жителя обнаружено у одного из домов на улице Лесной города Куровское. По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной смерти подростка явилось отравление неустановленным веществом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователь СК проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.