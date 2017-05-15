В СК попросили родных забрать вещи погибших при пожаре в "Хромой лошади"

УФА, 15 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Пермские следователи просят родственников погибших при пожаре в клубе "Хромая лошадь" забрать личные вещи, в том числе золотые украшения и телефоны, которые не признаны вещественными доказательствами и в ближайшее время будут утилизированы, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Пермскому краю.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года, погибли 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Владелец клуба Анатолий Зак в апреле 2013 года был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал Зака компенсировать потерпевшим моральный и материальный вред.

"Сообщаем родственникам погибших при пожаре в клубе, что в помещении Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела города Перми по улице Кронита, дом 4 до сих пор хранятся невостребованные личные вещи посетителей кафе "Хромая лошадь". Это ювелирные украшения, личные документы, сотовые телефоны, часы, верхняя одежда и обувь, изъятые в ходе осмотра места происшествия после инцидента. Эти вещи могут забрать родственники", — пояснили в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о личных вещах, которые не были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. В ближайшее время невостребованные вещи будут подвергнуты утилизации.