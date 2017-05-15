В Карелии будут судить официанта за кражи с карт нетрезвых посетителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Прокуратурой Петрозаводска утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего официанта одного из ресторанов города за кражу 155 тысяч рублей с банковских карт нетрезвых посетителей, сообщает надзорное ведомство Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2016 года обвиняемый, получив от клиента банковскую карту для оплаты счета и подсмотрев набранный посетителем пин-код, воспользовался его нетрезвым состоянием и не вернул карту собственнику, сняв с нее 10 тысяч рублей.

"В феврале 2017 года официант вновь подглядел при расчете набранный другим клиентом пин-код и присвоил его банковскую карту, с которой в тот же день снял 145 тысяч рублей", — уточняет прокуратура.

Бывший работник ресторана обвиняется по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

"В ходе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу", — заключает республиканское надзорное ведомство.