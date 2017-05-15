В Чечне проводят проверку из-за отравления 12 детей

ГРОЗНЫЙ, 15 мая — РИА Новости. Следственные органы Чечни начали проверку по факту отравления 12 детей в Наурском районе республики, сообщили в СУ СК по региону.

"Наурским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту доставления с признаками отравления в районную больницу 12 несовершеннолетних детей из детского сада "Родничок" и средней общеобразовательной школы №3 станицы Наурская", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 мая в ЦРБ Наурского района с диагнозом острая кишечная инфекция были доставлены 12 детей, пять их — воспитанники детского сада, семь — школьники. "Детский сад и школа расположены на одной улице. Следователями произведены осмотры пищеблоков данных образовательных учреждений и взяты на исследование образцы питьевой воды", — отметили в СУ СК.

В настоящее время состояние детей удовлетворительное, после оказания медицинской помощи все они выписаны из больницы на амбулаторное лечение, уточнили в управлении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.