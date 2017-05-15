СК предъявил обвинение фигурантам дела о срыве отопительного сезона в Твери

ВОРОНЕЖ, 15 мая — РИА Новости. Фигурантам дела о нарушениях при подготовке к отопительному сезону в Твери предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статьям "злоупотребление полномочиями" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное по предварительному сговору или организованной группой". Санкция данных статей предусматривает до шести лет лишения свободы.

"В зависимости от роли каждого фигурантам уголовного дела – бывшим генеральному директору управляющей компании ООО "Тверской энергетический комплекс" Яну Горелову и управляющему ООО "Тверская генерация" Сергею Горохову, а также бывшему учредителю ООО "Тверская генерация" Игорю Кулешову предъявлено обвинение в совершений преступлений", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Горелов и Горохов, руководя ООО "Тверская генерация", являющейся единой теплоснабжающей организацией в системе города, "не выполнили… требования по проведению эксплуатационных испытаний и плановых ремонтов теплосетей в период подготовки к отопительному сезону". В результате 2016 году в Твери произошли многочисленные прорывы магистральных трубопроводов, в результате которых в жилых домах и социально значимых объектах аварийно отключалось отопление и горячее теплоснабжение.

"Также последствием недальновидной политики руководства коммерческого предприятия стала трагедия, произошедшая в Твери 14 сентября 2016 года. Девочка 2008 года рождения вышла из дома и… провалилась в участок теплотрассы неподалеку от дома и лишь чудом самостоятельно выбралась и добралась до дома, откуда была госпитализирована", — информирует следствие, отмечается, что, таким образом, фигурантами дела были "оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Также следствие выяснило, что в период с 30 декабря 2014 по 1 июля 2015 года Кулешов, являясь генеральным директором ООО "Промтехлит" и одним из учредителей ООО "Тверская генерация", руководил действиями Горохова "в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО "Промтехлит" в виде пополнения его оборотных средств на сумму 385 миллионов 530 тысяч рублей".

"Сергей Горохов от лица ООО "Тверская генерация", действуя в сговоре с Игорем Кулешовым, подписали договоры процентного займа на указанную сумму, в соответствии с которыми денежные средства перешли на расчетные счета ООО "Промтехлит", финансовое состояние которого не подразумевало исполнения возникших обязательств", — сообщает следствие.

Кроме того, по данным следствия, с 1 июня по 21 декабря 2015 года Горелов и Горохов подписали договоры купли-продажи, предметом которых являлись магистральные теплосети ООО "Тверская генерация". Согласно этим договорам, в пользу ООО "Тверской энергетический комплекс" (ТЭК) было отчуждено имущество на сумму не менее 317 миллионов 504 тысячи рублей. Также фигуранты подписали договоры аренды магистральных теплосетей, согласно которым ТЭК передавало в аренду "Тверская генерация" свои теплосети, на основании которых "Тверская генерация" перечислила в адрес ТЭК более 37,968 миллиона рублей и договоры купли-продажи векселей. Как информирует следствие, "Тверская генерация" приобрела у ТЭК "ничем не обеспеченные векселя, перечислив в качестве оплаты по данным договорам 278 миллионов 350 тысяч рублей".