В мурманском порту нашли тайники с 2,2 тонны рыбной продукции

МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Сотрудники погрануправления ФСБ РФ и по западному арктическому району и УФСБ России обнаружили на борту траулера "Нева", находящегося в мурманском порту, тайники с рыбопродукцией общим весом более 2,2 тонн, сообщила пресс-служба погрануправления.

По информации пограничников, судно находилось на одном из причалов Мурманской судоверфи. "На борту рыбопромыслового судна МК-0249 "Нева" (судовладелец ООО "Арктикфлот") выявлена неучтённая в промысловой документации рыбопродукция общим весом 2217,16 кг сокрытая в нескольких тайниках на борту судна", — говорится в сообщении.

В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море". Вся незаконно добытая рыбопродукция изъята.

Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства и проведения административного расследования по фактам обнаруженных нарушений в отношении судовладельца ООО "Арктикфлот".