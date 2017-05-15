Полиция нашла водителя, который сбил пешеходов в Подмосковье и скрылся

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции установили водителя иномарки, который сбил двух пешеходов, одного насмерть, и скрылся с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что иномарка 10 мая сбила двух пешеходов в Ногинском районе на востоке Подмосковья и скрылась с места ДТП: женщина погибла, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Двенадцатого мая в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники группы розыска отдела ГИБДД МУ МВД установили личность водителя автомобиля, совершившего ДТП", — сказала Ирина Волк.

Им оказался 42-летний местный житель, с него взята подписка о невыезде.

Как рассказала Волк, авария произошла 10 мая на 5 километре дороги "Кузнецы-Тимково-Мамонтово" Ногинского района Подмосковья. Водитель Ford Focus наехал на пешеходов, которые шли по обочине дороги. В результате аварии 27-летняя женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи, а мужчина был госпитализирован. Отмечается, что виновник скрылся с места аварии. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".