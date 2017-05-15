В екатеринбургском зоопарке детеныш пумы напугал женщину с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и замдиректора екатеринбургского зоопарка привлечены к дисциплинарной ответственности после инцидента с детёнышем пумы, который напугал женщину с ребенком, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.

Ранее СМИ сообщили, что восьмимесячный детеныш пумы по кличке Рафик в рамках "дня открытых зверей" вышел на прогулку в контактной зоне зоопарка. Одна из посетительниц, с которой был трехлетний ребенок, решила, что это взрослое животное, сбежавшее из вольера. Женщина была напугана и написала заявление в прокуратуру. Зоопарк принял решение больше не выпускать животное к посетителям.

"Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и заместитель директора по формированию коллекции привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлено замечание", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, самостоятельный выход хищного животного за пределы вольера повлек нарушение прав на безопасность предоставления услуги потребителям, поскольку имели место прямые контакты с посетителями.