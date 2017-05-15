В екатеринбургском зоопарке детеныш пумы напугал женщину с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и замдиректора екатеринбургского зоопарка привлечены к дисциплинарной ответственности после инцидента с детёнышем пумы, который напугал женщину с ребенком, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.
"Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и заместитель директора по формированию коллекции привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлено замечание", — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, самостоятельный выход хищного животного за пределы вольера повлек нарушение прав на безопасность предоставления услуги потребителям, поскольку имели место прямые контакты с посетителями.