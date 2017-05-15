Жители Омска задержали пьяного угонщика до приезда полиции

НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Дорожный рабочий и водитель "Газели" в Омске задержали до приезда полиции врезавшегося в дерево на угнанной машине нетрезвого мужчину, сообщило в понедельник УМВД по региону.

В полиции пояснили, что звонок на телефон "02" поступил от владельца автомобиля Honda Civic — мужчина сообщил, что у него на глазах неизвестный уехал на его машине. По словам заявителя, транспортное средство он оставил буквально на пару минут, чтобы занести товар в павильон по улице Нефтезаводской.

"Несколько минут спустя в полицию поступило еще одно сообщение, связанное с Honda Civic, но уже от граждан, которые задержали водителя, совершившего ДТП в состоянии опьянения. На место аварии прибыли инспекторы ОГИББД и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что дорожный рабочий Евгений Вихт и водитель грузовой "Газели" Игорь Харчиков стали свидетелями того, как иномарка на большой скорости въехала в дерево у одного из домов по улице 22 Апреля. Мужчины поспешили на помощь водителю, решив, что ему стало плохо с сердцем. Однако обнаружив исходящий от него стойкий запах спиртного и увидев, что мужчина пытается скрыться с места ДТП, передали информацию в полицию и удерживали нарушителя до прибытия инспекторов.

В итоге в отношении гражданина 1983 года рождения возбудили уголовное дело об угоне. На допросе у дознавателя он рассказал, что распивал во дворе спиртное и внезапно решил угнать машину, хозяин которой отлучился. "Омичи, которые помогли стражам порядка, будут поощрены руководством отдела полиции", — добавили в УМВД.