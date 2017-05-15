Ульяновские власти рассказали о состоянии отравившихся школьников

САМАРА, 15 мая — РИА Новости. Состояние учеников ульяновской школы, которые обратились к медикам с признаками отравления, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Ученики школы № 53 города Ульяновска находятся в удовлетворительном состоянии. По факту обращения девяти учащихся 2-4 классов СОШ № 53 за медицинской помощью проводится проверка… Предварительно, у пострадавших диагностируют инфекционное заболевание вирусной этиологии", — рассказали в минздраве.

Как отметили в ведомстве, был госпитализирован один ребенок. Сейчас его состояние не вызывает опасений. На амбулаторном лечении находятся восемь детей, все в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает в легкой форме.

По данным минздрава, установлено медицинское наблюдение за теми, кто контактировал с заболевшими детьми, новых случаев не выявлено. Специалисты проводят бактериологическое и вирусологическое обследования, был проведен забор анализов для идентификации возбудителя.

Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу, 12-13 мая, в медицинские учреждения обратились девять детей в возрасте от 8 до 10 лет, ученики ульяновской школы №53. У всех детей были выявлены признаки отравления. Прокуратура начала проверку по факту обращения детей с симптомами отравления.