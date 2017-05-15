В Челябинске проверяют данные о том, что ребенка в парке укололи шприцем

ЧЕЛЯБИНСК, 15 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что неизвестные якобы укололи шприцем 10-летнего ребенка в парке Челябинска, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре городского УМВД.

Как сообщают пользователи соцсети "Вконтакте", в парке Металлургического района Челябинска 12 мая подростки якобы сделали укол шприцем 10-летнему мальчику и убежали. Ребенок, по данным пользователей, был доставлен в больницу.

"В отдел полиции Челябинска поступило заявление мамы мальчика. По данному заявлению в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлено, что же действительно произошло. Срок проверки – десять дней", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что информации о том, что ребенок госпитализирован, в полицию не поступало.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону, по предварительным данным, информация об уколе ребенка шприцем не подтверждается.