Водитель BMW, обвиняемый в избиении женщины с детьми, не признал вину

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Водитель BMW, который, по версии следствия, напал на женщину с детьми в центре Москвы, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда, где решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

По данным следствия, водитель BMW на пешеходном переходе не уступил дорогу женщине и ее двум детям, которые шли в школу. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины и пошла дальше. Мужчина остановил автомобиль, догнал женщину и как минимум дважды ударил. Подозреваемого, Руслана Вьюнова, задержали, ему предъявили обвинение по статье о побоях.

"Я, когда подошел к женщине, настаивал на вызове полиции, женщины-свидетели закричали, сказали, что им надо идти в школу. После того как ребенок заплакал, я понял, что нужно ситуацию купировать, и ушел. Я ее и пальцем не тронул", — сказал Вьюнов.

Следователь просил заключить Вьюнова под стражу, поскольку, по его словам, тот скрылся после совершения преступления, а также был ранее судим. Прокурор при этом выступил против ареста, назвав ходатайство следователя "незаконным и необоснованным". Защитник в свою очередь заявлял, что информация следствия о том, что Вьюнов был судим и пытался скрыться, является ложной.

В результате суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Вьюнова под стражу.