Защита обжаловала объявление экс-губернатора Юревича в международный розыск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Защита экс-главы Челябинской области Михаила Юревича подала жалобу на решение о его федеральном и международном розыске, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Ранее о том, что Юревич был объявлен в международный розыск, сообщил его адвокат Игорь Трунов. В пятницу в Ленинский районный суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юревича, однако суд отказался его удовлетворить.

"Жалобы поступили сегодня по почте", — сказала представитель суда.

По данным следствия, Юревич систематически получал от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятки, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.