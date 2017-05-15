В детдоме Петербурга, замешанном в секс-скандале, нашли множество нарушений

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В детском доме Кировского района Петербурга, сотрудников которого подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками, выявили множество других нарушений, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
В частности, были недостатки в вопросах в антитеррористической безопасности учреждения, также стало известно о несанкционированном допуске посторонних к воспитанникам. Кроме этого, отметила Кузнецова, катастрофически не хватало кадров, однако запросы на новых сотрудников не публиковали.
"Имеются факты попрошайничества среди детей, дедовщина со стороны одного из воспитанников… После проведенного тестирования на возможное употребление наркотических и психотропных веществ у пятерых тест дал положительный результат", — заявила Кузнецова.
Омбудсмен также отметила слабый внутриведомственный контроль над учреждением: с 2008 года по январь 2016 года центр проверяли всего дважды.
Ранее сообщалось, что Кировский районный суд 25 апреля санкционировал арест всех пятерых подозреваемых: Михаила Елина, Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Станислава Виноградова.