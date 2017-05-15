В детдоме Петербурга, замешанном в секс-скандале, нашли множество нарушений

Дело о насилии над детдомовцами в Петербурге (9)

Санкт-Петербургский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр содействия семейному воспитанию №8

Санкт-Петербургский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр содействия семейному воспитанию №8

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В детском доме Кировского района Петербурга, сотрудников которого подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками, выявили множество других нарушений, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Специалисты уполномоченного выявили ряд существенных недостатков в деятельности центра…, способствующих систематическим нарушением прав несовершеннолетних воспитанников, а также свидетельствующих о системных проблемах в организации учебно-воспитательной работы учреждения", — сказала Кузнецова журналистам.

В частности, были недостатки в вопросах в антитеррористической безопасности учреждения, также стало известно о несанкционированном допуске посторонних к воспитанникам. Кроме этого, отметила Кузнецова, катастрофически не хватало кадров, однако запросы на новых сотрудников не публиковали.

"Имеются факты попрошайничества среди детей, дедовщина со стороны одного из воспитанников… После проведенного тестирования на возможное употребление наркотических и психотропных веществ у пятерых тест дал положительный результат", — заявила Кузнецова.

Омбудсмен также отметила слабый внутриведомственный контроль над учреждением: с 2008 года по январь 2016 года центр проверяли всего дважды.

По данным управления СК по Петербургу, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения. Были задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд 25 апреля санкционировал арест всех пятерых подозреваемых: Михаила Елина, Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Станислава Виноградова.