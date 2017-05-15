Житель Новокузнецка пойдет под суд за "игру в ковбоев" с полицейскими

КЕМЕРОВО, 15 мая — РИА Новости. Житель Новокузнецка, решивший "поиграть в ковбоев" с полицейскими и поспоривший, кто быстрее из них достанет пистолет, предстанет перед судом за угрозы представителю власти, сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, инцидент произошел еще в конце января. Сотрудникам ДПС поступила информация, что по городу передвигается автомобиль с пьяным водителем за рулем. Полицейские, заметив на одной из улиц указанное транспортное средство, хотели оставить его, однако водитель попытался скрыться.

"Свернув на одну из улиц, машина вдруг остановилась — там оказался тупик. Водитель вышел из салона автомобиля, при общении с ним полицейские почувствовали запах алкоголя, попросили его пройти тест. В это время обвиняемый с вопросом "Кто быстрее достанет пистолет?" неожиданно достал из своей сумки пистолет и направил его в сторону сотрудников", — говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, инспекторы обезоружили мужчину, надели на него наручники и доставили в отдел полиции.

В отделе выяснилось, что травматический пистолет у 40-летнего мужчины находится на законных основаниях. Несмотря на это, на него завели уголовное дела по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.