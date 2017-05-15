В Тюменской области из-за паводка введен Режим ЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Режим ЧС введен в Викуловском районе Тюменской области из-за паводка, сообщило в понедельник региональное правительство.

Как сообщалось ранее, в Тюменской области складывается наиболее сложная паводковая обстановка. По данным на субботу, в Ишиме и Ишимском районе были подтоплены 130 домов. По данным областного правительства, уровень воды в реке Ишим около одноименного города составляет сейчас 958 сантиметров, у села Абатского – 1145, у Викулово – 730. В Ишиме и Ишимском районе остаются подтопленными 64 дома и 6608 садовых участков.

"В Викуловском районе Тюменской области с 11 часов 14 мая введен режим чрезвычайной ситуации. До этого режим ЧС был введен в Казанском, Абатском, Ишимском районах и в Ишиме. Пик паводка в муниципалитете ожидается во вторник-четверг", — уточняют областные власти.