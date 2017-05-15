Глава Колымы проконтролирует ситуацию с доведенным до истощения ребенком

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный взял под личный контроль ход расследования ситуации в приемной семье, где 11-летний мальчик, предположительно, был доведен до истощения, сообщили в пресс-службе главы региона.

По предварительным данным, ребенок жил в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован с весом 11 килограммов. Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли обязанности, не контролировали условия проживания ребенка. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью.

"Безусловно, эта ситуация не может нас не беспокоить, поскольку касается нашего ребенка. Я дал поручение создать комиссию по выяснению всех обстоятельств, для того чтобы получить полную объективную информацию. Хочу подчеркнуть, что делается это не для защиты "чести мундира", а для того, чтобы решения, которые будут приниматься по этому случаю, были объективными и основанными на достоверной информации", — приводит пресс-служба слова Печеного.

Глава региона отметил, что в Магаданской области государственная поддержка приемных семей и детей-сирот является одним из приоритетов социальной политики.

"Я уверен, что все обстоятельства этого дела будут детально изучены всеми, кто уполномочен, в том числе комиссией, которая создана по моему поручению. Я буду лично держать под контролем как расследование в рамках уголовных дел, так и служебное расследование с участием уполномоченного по правам ребенка в Магаданской области", — отмечает Печеный.

Заключение комиссии, которая создана по поручению губернатора, предоставят всем правоохранительным и другим уполномоченным органам, которые ведут расследование.